Регламентный комитет рекомендует Раде лишить нардепа Рудыка участия в пяти пленарных заседаниях за высказывания в адрес коллег – Бардина

Парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента народного депутата из группы "За будущее" Сергея Рудыка, сообщила народный депутат Марина Бардина (фракция "Слуга народа").

"Комитет по вопросам регламента... рассмотрел обращение Александра Корниенко (первый заместитель главы фракции "Слуга народа") и МФО (межфракционное объединение - ИФ) "Равные возможности" о высказываниях народного депутата Сергея Рудыка в адрес Марьяны Безуглой и Ирины Сысоенко (президент Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии, народный депутат VIII созыва - ИФ) и рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении депутата права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВРУ”, - написала Бардина в Фейсбуке.

В январе во время обсуждения законопроекта Службе безопасности Украины Рудык сказал: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов". На требование извиниться он ответил, что не считает свои слова оскорблением.

Источник: https://www.facebook.com/marynabardina