Политика

14:28 09.02.2021

"Слуга народа" в среду проведет съезд

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"Слуга народа" в среду проведет съезд

Политическая партия "Слуга народа" в среду проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов двум округам на довыборах в Верховную Раду, сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук.

"На съезде будут рассматриваться два вопроса: выдвижение по двум округам - в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Других вопросов в повестке дня нет", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, в пресс-службе партии "Слуга народа" агентству сообщили, что речь идет о 50-м и 87-м одномандатных избирательных округах. Также после съезда состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии на этих округах.

Как сообщалось, промежуточные выборы в округах №50 и №87 в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021г.

Теги: #съезд #слуга_народа
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