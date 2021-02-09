Политика

12:20 09.02.2021

Кулеба: РФ не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками, и мягкой силой не сможет

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Кулеба: РФ не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками, и мягкой силой не сможет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о бесперспективности попыток продвинуть "русский мир" в Украине.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - написал Кулеба в Twitter во вторник.

 

Теги: #кулеба #мид
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