Кулеба: РФ не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками, и мягкой силой не сможет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о бесперспективности попыток продвинуть "русский мир" в Украине.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - написал Кулеба в Twitter во вторник.