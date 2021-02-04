Послы G7 согласны с необходимостью бороться с дезинформацией в Украине – встреча с Зеленским

Послы стран "Большой семерки" (G7) в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили проведение судебной реформы в Украине и борьбу с дезинформацией, согласившись с ее необходимостью при соблюдении свободы и плюрализма СМИ.

"Послы G7 были рады встрече с президентом Зеленским впервые в 2021 году. Мы провели продуктивный диалог по нескольким вопросам в поддержку развития и приветствовали начальный прогресс в вопросе СБУ. Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - сообщается на странице послов стран G7 в Украине в Twitter в среду.

Послы также заслушали изложенные президентом планы судебной реформы. "Они подчеркнули необходимость всесторонней судебной реформы, включая одновременной реформой ВСЮ и ВККС, и выразили обеспокоенность недавними законодательными инициативами (законопроекты 3711, 4229), которые не обеспечат качественных, честных судей; люди и бизнес в Украине говорят нам, что нуждаются именно в таковых", - говорится в сообщении.