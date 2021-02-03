Политика

00:45 03.02.2021

Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заявили, что намерены бороться за право быть в эфире

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Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заявили, что намерены бороться за право быть в эфире

Три телеканала - 112, ZIK и NewsOne - заявили, что намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

"Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире", - говорится в совместном заявлении телеканалов, опубликованном на сайте "112 канала".

Также в заявлении сказано, что в случае закрытия каналов ситуация в стране не улучшится.

"Обращаемся к президенту Украины (Владимиру Зеленскому – ИФ): если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся. Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь", - говорится в сообщении.

Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Теги: #медиахолдинг #заявление #украина #медведчук
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