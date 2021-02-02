Политика

15:51 02.02.2021

В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского

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В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского

 В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегической промышленности", - сказал Наталуха на брифинге в среду.

Он сообщил, что только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского .

"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", - отметил Наталуха.

Теги: #уруский #рада
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