Политика

16:46 29.01.2021

Главы МИД Украины, Польши и Литвы готовы к разговору с Лукашенко, но на условиях взаимного уважения – Кулеба

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Главы МИД Украины, Польши и Литвы готовы к разговору с Лукашенко, но на условиях взаимного уважения – Кулеба

Участники "Люблинского треугольника" (Украина, Польша, Литва) готовы к разговору с президентом Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, но на основе взаимного уважения и только в том случае, если белорусская сторона действительно его захочет.

"Мы готовы к разговору с Александром Лукашенко. Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации и выходу Беларуси на демократический вектор развития. Никто ни от кого не закрывается, но, безусловно, если разговаривать, то разговор должен быть с взаимным уважением и только в том случае, если белорусская сторона действительно его захочет. Навязываться мы не будем, но мы открыты к общению", - сказал министр на онлайн-брифинге после первого заседания "Люблинского треугольника" в пятницу.

Кулеба подчеркнул, что все, что может сейчас прекратить насилие в Беларуси, обеспечить демократические трансформации в этой стране, является предметом для разговора, к которому участники "Люблинского треугольника" готовы.

Кроме того, министр добавил, что к встрече глав МИД Украины, Польши и Литвы присоединилась Светлана Тихановская, и они выслушали ее виденье ситуации в Беларуси и ее ожидания от международного сообщества.

"Безусловно, без Беларуси Люблинский треугольник является немного неполным, и мы бы хотели, чтобы, в конце концов, демократическая Беларусь присоединилась и превратила Люблинский треугольник в Люблинский квадрат. Но время для этого еще не пришло", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины указал, что ситуация в Беларуси имеет влияние не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом.

"Именно потому сегодняшний разговор с госпожой Тихановской прошел в региональном формате", - пояснил он.

Теги: #кулеба #люблинскмй_треугольник
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