События

16:57 20.12.2021

Главы стран "Люблинского треугольника" сделали совместное заявление по случаю 30-летия признания восстановления независимости

2 мин читать
Главы стран "Люблинского треугольника" сделали совместное заявление по случаю 30-летия признания восстановления независимости

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа сделали совместное заявление по случаю 30-летия признания восстановления независимости своих стран по результатам трехсторонней встречи в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

Как сообщается на сайте Офиса президента, главы государств подтвердили, что признание восстановления независимости Украины Польшей, первым государством в мире и Литовской Республикой 30 лет назад стало важной вехой на пути к полноценному воссоединению Европы.

Они подчеркнули, что с тех пор отношения настоящего стратегического партнерства успешно выдержали испытание временем и продолжают укрепляться на основе общих ценностей и интересов.

Главы государств подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе, в рамках формата "Люблинского треугольника".

При этом Литва и Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Президенты также выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они отметили, что эта гибридная атака представляет собой прямую угрозу безопасности всей Европы.

В заявлении была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом.

Главы государств подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", являющимся вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент.

Президенты Польши и Литвы подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды, а также призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.

Они еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Теги: #заявление #люблинскмй_треугольник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 20.12.2021
Порошенко вернется, но по собственному графику, а не по сценарию новогодних видео Зеленского – "Евросолидарность"

Порошенко вернется, но по собственному графику, а не по сценарию новогодних видео Зеленского – "Евросолидарность"

00:30 17.12.2021
Североатлантический совет НАТО в связи с наращиванием военного присутствия РФ на украинской границе выступил с заявлением

Североатлантический совет НАТО в связи с наращиванием военного присутствия РФ на украинской границе выступил с заявлением

01:11 16.12.2021
Государства "Ассоциированного трио" сделали совместное заявление о действиях на пути к членству в ЕС

Государства "Ассоциированного трио" сделали совместное заявление о действиях на пути к членству в ЕС

13:27 13.12.2021
Заявление министра Ткаченко об отставке официально в Раду не поступало - Стефанчук

Заявление министра Ткаченко об отставке официально в Раду не поступало - Стефанчук

18:55 02.12.2021
Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

Украина, Польша и Литва приняли общее заявление: подтвердили четкую приверженность расширению сотрудничества и призвали международное сообщество усилить санкции против РФ

12:10 01.12.2021
Зеленский не согласовал с международными партнерами свое заявление о прямых переговорах с РФ – нардеп

Зеленский не согласовал с международными партнерами свое заявление о прямых переговорах с РФ – нардеп

21:17 19.11.2021
США приветствуют заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем

США приветствуют заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем

19:58 18.11.2021
США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

08:36 17.11.2021
Украина и Великобритания заявили, что не хотят вражды с РФ, но обеспокоены ее действиями вблизи украинских границ

Украина и Великобритания заявили, что не хотят вражды с РФ, но обеспокоены ее действиями вблизи украинских границ

13:16 15.11.2021
В Раду поступило заявление Ткаченко об отставке - Стефанчук

В Раду поступило заявление Ткаченко об отставке - Стефанчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко вернется, но по собственному графику, а не по сценарию новогодних видео Зеленского – "Евросолидарность"

Адвокат Порошенко: в Офисе генпрокурора знали, что Порошенко выедет из страны

В Киеве ночью ожидается значительное снижение температуры, 21 декабря на дорогах гололедица

Порошенко уведомлен в госизмене и содействии терорганизациям в деле о поставке угля из Донбасса - ГБР

Зеленский считает необходимым введение в отношении России превентивных санкций для недопущения эскалации с ее стороны

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве в связи со снегопадом на дороги вывели около 300 единиц спецтехники

Большинство британцев ожидают в 2022 году отставку Джонсона, не верят в победу футбольной сборной

Адвокат Порошенко считает незаконным подозрение пятому президенту в госизмене

Порошенко вызван для процессуальных действий в ГБР на 23 декабря, будет решаться и вопрос избрания меры пресечения

Адвокат Порошенко: в Офисе генпрокурора знали, что Порошенко выедет из страны

В Берлине задержали экс-главу Генштаба Грузии времен президентства Саакашвили

Каждый украинец использует почти 500 пластиковых пакетов в год

"Автострада" пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

В Киеве ночью ожидается значительное снижение температуры, 21 декабря на дорогах гололедица

Порошенко уведомлен в госизмене и содействии терорганизациям в деле о поставке угля из Донбасса - ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА