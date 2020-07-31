Политика

13:04 31.07.2020

Главы МИД Люблинского треугольника встретятся в Украине осенью

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Главы МИД Люблинского треугольника встретятся в Украине осенью

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы - стран, основавших формат Люблинского треугольника - договорились встретиться в Украине осенью, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы уже работаем над содержательным наполнением нашего нового партнерства, уже строим планы, и считаем, что Треугольник должен стать важным элементом конфигурации сил в Центральной Европе и в Европе в целом. Могу вам сообщить, что мы достигли договоренности с моими польским и литовским коллегами о том, что следующая встреча министров иностранных дел Люблинского треугольника состоится в Украине уже осенью этого года. Мы настроены на поддержание динамичного диалога и на динамичное развитие нашего нового формата", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Кулеба напомнил, что Люблинский треугольник - это первый международный формат, который Украина создает на своем Западном векторе со времен независимости, с 1991 года.

"Обычно, когда речь идет о разных европейских форматах и структурах, мы присоединяемся или стремимся присоединиться к уже имеющимся структурам. Здесь мы выступаем уже с лидерских позиций и вместе с партнерами создаем новые механизмы, которые отвечают нашим региональным и общеевропейским интересам", - пояснил министр.

Как сообщалось, Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что этот формат станет важным элементом укрепления Центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.

Теги: #встреча #люблинскмй_треугольник #мид
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