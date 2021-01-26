Политика

12:47 26.01.2021

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним идет Порошенко, Тимошенко и Бойко – соцопрос КМИС

2 мин читать
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним идет Порошенко, Тимошенко и Бойко – соцопрос КМИС

Действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 19,8% украинцев, уверенных в своем выборе, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января.

Среди тех, кто определился с выбором, то 15,7% проголосовали бы за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 11,8% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 11,0% - за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

8,9% определившихся поддержали бы лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 7,5% - главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, 5,8% - экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.

4,2% поддержали бы блогера Анатолия Шария, 3,4% - экс-премьера Арсения Яценюка, 2,5% шоумена Сергея Притулу, 2,1% - лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока. Поддержка остальных кандидатов – ниже 1%.

Из общего числа респондентов 19,2% также заявили, что не намерены участвовать в выборах, 9,4% - не определились с выбором, 1,4% намерены испортить бюллетень, а 2,5% отказались отвечать.

Респондентам моделировались две пары второго тура президентских выборов, в который могли выйти Зеленский и Порошенко, либо Порошенко и Бойко.

В паре Зеленский и Порошенко 30,6% всех респондентов поддержали бы Зеленского, а Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов, а из числа определившихся с выбором 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% - Порошенко. Разница между кандидатами превышает погрешность, поэтому в такой паре состоянию на конец января однозначно набирает больше Зеленский.

В паре Бойко и Порошенко 33,9% всех респондентов проголосовали бы за Бойко, а 30,1% - за Порошенко. Среди определившихся с выбором 53% проголосовали бы за Бойко, 47% - за Порошенко. Однако такая разница между кандидатами находится пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1005 респондентов, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #президент #кмис #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 26.01.2021
"ОПЗЖ" и "Евросолидарность" лидируют в рейтинге политических партий, всего в Раду проходят 7 политсил – соцопрос КМИС

"ОПЗЖ" и "Евросолидарность" лидируют в рейтинге политических партий, всего в Раду проходят 7 политсил – соцопрос КМИС

12:49 26.01.2021
74% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении

74% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении

14:52 25.01.2021
Зеленский поздравил Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии

Зеленский поздравил Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента Португалии

10:06 24.01.2021
Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

09:20 24.01.2021
Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником

Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником

20:05 21.01.2021
Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

17:41 21.01.2021
Две трети украинцев испытали стресс в 2020 году, 16% пережили смерть близких, 13% потеряли работу – опрос

Две трети украинцев испытали стресс в 2020 году, 16% пережили смерть близких, 13% потеряли работу – опрос

05:34 21.01.2021
Байден призвал нацию к единству и заявил о победе демократии

Байден призвал нацию к единству и заявил о победе демократии

12:12 20.01.2021
Агентство MSCI ESG Research повысило ESG рейтинг Ferrexpo до "ВВВ"

Агентство MSCI ESG Research повысило ESG рейтинг Ferrexpo до "ВВВ"

11:17 20.01.2021
52% украинцев не готовы прививаться от коронавируса даже бесплатно – соцопрос

52% украинцев не готовы прививаться от коронавируса даже бесплатно – соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов о заявлении секретаря Совбеза РФ о государственном статусе украинского языка: в советах России по этому вопросу мы не нуждаемся

Дубинский обратился к президенту Украины с просьбой о личной встрече

Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Украину в среду

"Евросолидарность" однозначно не будет поддерживать законопроект о референдуме - нардеп Арьев

"Батькивщина" настаивает на снятии с рассмотрения законопроекта о референдуме

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилов о заявлении секретаря Совбеза РФ о государственном статусе украинского языка: в советах России по этому вопросу мы не нуждаемся

Дубинский обратился к президенту Украины с просьбой о личной встрече

Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Украину в среду

"Евросолидарность" однозначно не будет поддерживать законопроект о референдуме - нардеп Арьев

"Батькивщина" настаивает на снятии с рассмотрения законопроекта о референдуме

ОПЗЖ не будет поддерживать законопроект о референдуме

Гройсман: установление цены на газ в Украине начинает выглядеть как афера

Никаких решений по Дубинскому "Слуга народа" еще не приняла - депутат

В "Голосе" раскритиковали законопроект о референдуме в нынешней редакции

Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА