Гройсман: установление цены на газ в Украине начинает выглядеть как афера

Вопрос ценообразования на газ для населения в Украине приобретает признаки финансовой аферы, считает экс-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.) Владимир Гройсман.

"В начале отопительного сезона в Украине в хранилищах было достаточно газа для прохождения всего отопительного сезона. В октябре газ стоил на уровне 4,7 грн за кубометр. Откуда появилась цена в 7 грн, а с доставкой все 10 грн?", - сказал Гройсман в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что власти, устанавливая различные ограничения стоимости газа, на самом деле просто жульничают.

"Честная цена газа на этот отопительный сезон - 4700 за тысячу кубометров. Остальное - вы (власть) просто забираете у людей деньги", - настаивает Гройсман.

Он также обратил внимание, что недостаток денег для выплат субсидий - составляющая сегодняшнего кризиса, ведь в государственном бюджете на 2021 год газ просчитывался по цене 4,7 грн за кубометр.

"Безответственная политика действующего правительства приводит к страданиям людей", - подчеркнул Гройсман