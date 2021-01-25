Политика

12:04 25.01.2021

Разумков просит профильный комитет подготовить к рассмотрению законопроекты, связанные с пожарной безопасностью

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Разумков просит профильный комитет подготовить к рассмотрению законопроекты, связанные с пожарной безопасностью

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков просит парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовить к рассмотрению на предстоящей пленарной неделе законопроекты, связанные с пожарной безопасностью.

"Есть некоторые законопроекты, которые, возможно, стоило бы рассмотреть на этой неделе, связанные с противопожарной безопасностью и мероприятиями, которые помогут урегулировать это направление деятельности соответствующих органов", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Разумков обратился к руководителю профильного комитета Денису Монастырскому с просьбой подготовить к рассмотрению зарегистрированные законопроекты по этой теме.

Как сообщалось, 21 января днем в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли на месте, 5 были госпитализированы. Впоследствии, 25 января, скончался еще один пострадавший во время пожара.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Теги: #законопроект #разумков
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