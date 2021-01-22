Политика

16:21 22.01.2021

Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

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Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода является рамочным.

"В этом законе не все вещи мы урегулируем и детально выписываем. Идея этого закона, что он рамочный, он устанавливает некие политики и принципы, на основании которых в дальнейшем законодатель, парламентарии или правительство будут формулировать детально те или иные вопросы", - сказал Резников журналистам в пятницу.

Он отметил, что данный проект является видением министерства и подлежит дискуссии в обществе, а последнее слово будет за Верховной Радой.

Резников добавил, что после первичного сбора предложений законопроект будет доработан, после чего будет запущен по официальной бюрократической процедуре.

Вице-премьер допустил, что данный проект закона может быть внесен в Верховную Раду через 4-6 месяцев, если успешно пройдет все этапы согласования.

Отмечается, что кроме принятия самого закона "О госполитике переходного периода" предусматривается внесение изменений в законы: "Об обеспечении прав и свобод переселенцев", "О военно-гражданских администрациях", "О временно оккупированных территориях на Донбассе" и еще 55 кодексов и законов.

Кроме того, в дальнейшем необходимо будет принимать отдельные законы об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

 

Теги: #законопроект #госполитика #резников
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