Политика

13:46 18.01.2021

Правоохранители расследуют информацию о неперсональном голосовании во время назначения Шкарлета главой Минобразования – "Голос"

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Правоохранители расследуют информацию о неперсональном голосовании во время назначения Шкарлета главой Минобразования – "Голос"

Офис генпрокурора Украины по заявлению партии "Голос" открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета, сообщила пресс-служба политсилы.

"Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного преступления поручено провести Государственному бюро расследований. Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют о том, что карта депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады", – отмечается в сообщении.

Советующие заявление в Офис генпрокурора подала народный депутат, заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун. Она подчёркивает, что голосование должно быть персональным, как и политическая ответственность. При этом парламентарий настаивает, что депутатов-нарушителей нужно наказать согласно закону.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что фракция намерена подавать в суд в связи с фактом неперсонального голосования за назначение Шкарлета на должность министра.

"Европейская солидарность" потребовала от регламентного комитета Верховной Рады рассмотреть вопрос о незаконном назначении Шкарлета министром образования и науки Украины.

Статья 364-2 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что умышленное совершение народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата Украины (неперсональное голосование) наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51000-85000 грн).

Теги: #шкарлет #правоохранители #голос
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