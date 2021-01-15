Политика

17:03 15.01.2021

Зеленский обсудил с Меркель координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе

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Зеленский обсудил с Меркель координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель действия, направленные на урегулирование военного конфликта на Донбассе.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19. Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал Зеленский в соцсети Twitter в пятницу.

 

Теги: #зеленский #донбасс #меркель
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