Политика

14:41 14.01.2021

Правовой комитет рекомендует Раде поддержать законопроект о сокращении числа нардепов до 300

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Правовой комитет рекомендует Раде поддержать законопроект о сокращении числа нардепов до 300

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде окончательно внесенный президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

"Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять окончательно как неотложный внесенный президентом Украины законопроект о внесении изменений в стст.76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) №1017", – сообщила на своей странице в соцсети Facebook представитель парламента в Конституционном суде, заместитель главы правого комитета Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017. За соответствующее постановление на пленарном заседании проголосовали 236 народных депутатов.

В своем законопроекте президент Владимир Зеленский предлагает в ст.76 Конституции Украины закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (согласно действующей редакции Конституции их 450), которые избираются на пять лет (эта норма не меняется).

В Основном законе предлагается прописать, что "народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" - в текущей редакции), который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" - в нынешней редакции Конституции)". В законопроекте отмечается, что "не может быть народным депутатом Украины (сейчас - "избранным в Верховную Раду") гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке".

В ст.77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом. Переходные положения законопроекта предусматривают, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

3 сентября 2019 года Рада внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины президентский законопроект №1017. 18 декабря были получено заключение КС (от 16 декабря 2019г № 8-в/2019) о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Теги: #законопроект #сокращение #рада
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