ОПЗЖ зарегистрировала в Раде законопроект о снятии НДС с газа для населения

Парламентская фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о снятии НДС с природного газа, который продается для населения.

"Мы зарегистрировали законопроект, чтобы снять НДС с газа, который продается населению. Это сразу на 20% удешевит его стоимость. И считаем, что это будет быстрый и эффективный способ, чтобы прекратить издеваться над людьми и дать им возможность получать газ по сниженным ценам", - заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко на брифинге в Киеве в среду.

Брифинг состоялся после заседания по тарифам, проверенного председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.