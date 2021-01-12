Замена главы делегации Украины в ПАСЕ – это ответственность монобольшинства, считают в "Голосе"

Депутатская фракция "Голос" считает, что замена главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, как и прочие кадровые решения, является зоной ответственности фракции "Слуга народа".

"Пока в парламенте есть однопартийное большинство, назначение должностных лиц – их ответственность. Хотя на этот раз "Слуге народа" помогли принять решение депутаты от ОПЗЖ. Депутаты "Голоса" в ПАСЕ и дальше будут работать для интересов Украины и против российской агрессии в Крыму и на востоке", – сказала агентству "Интерфакс-Украина" член делегации, народный депутат от "Голоса" Леся Василенко во вторник.

Как сообщалось, в понедельник, 11 января, члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.