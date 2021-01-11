Кулеба прокомментировал заявление Земана: Все равно, что сравнить Земана с Гавелом – ничего общего

Сравнение президентом Чехии Милошем Земаном беспорядков в американском Капитолии с Майданом так же далеко от истины, как сравнение Земана с экс-президентом Чехии Вацлавом Гавелом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал он в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан сравнил события в американском Капитолии с украинским Майданом, отметив, что не любит насильственные революции.