Политика

14:04 11.01.2021

Кулеба прокомментировал заявление Земана: Все равно, что сравнить Земана с Гавелом – ничего общего

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Кулеба прокомментировал заявление Земана: Все равно, что сравнить Земана с Гавелом – ничего общего

Сравнение президентом Чехии Милошем Земаном беспорядков в американском Капитолии с Майданом так же далеко от истины, как сравнение Земана с экс-президентом Чехии Вацлавом Гавелом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал он в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан сравнил события в американском Капитолии с украинским Майданом, отметив, что не любит насильственные революции.

 

Теги: #кулеба #земан #мид
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