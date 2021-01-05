Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил г. Шуша культурной столицей страны.

"Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Шуша этого достойна. Считаю, что она может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона", - сказал Алиев во вторник, принимая в формате видеоконференции нового министра культуры Азербайджана Анара Керимова.

Президент подчеркнул, что в Шуше начались работы по восстановлению города. "Туда командирована большая группа. Должна быть проведена ревизия жилищного фонда, исторических памятников, нанесенного ущерба и мы должны начать реставрацию города Шуша. Мы должны восстановить исторический облик города", - отметил Алиев.

Президент поручил отремонтировать мечеть в Шуше.

"Мы восстановим все наши исторические памятники. (...) Я поручаю вам пересмотреть внутренний облик мечети, мы должны заново отремонтировать мечеть и вернуть ей свой облик", - отметил глава государства.

Алиев также поручил возобновить проведение в Шуше поэтических дней Вагифа, фестиваля "Хары бюльбюль".

Президент отметил, что поручил построить международный аэропорт во взятом под контроль Азербайджана городе Физули.

Алиев также поручил составить список всех объектов культуры на перешедших под контроль Азербайджана территориях. "Составляется список всех разрушений на освобожденных территориях. В отношении тех, кто их разрушил, мы предпримем правовые действия", - сказал он.