Политика

11:39 30.12.2020

Креминь допускает, что в перспективе может появиться добровольный экзамен на уровень владения госязыком

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Креминь допускает, что в перспективе может появиться добровольный экзамен на уровень владения госязыком

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь допускает, что в перспективе в Украине может появиться добровольный экзамен на уровень владения государственным языком.

"У нас сегодня есть два уровня экзаменов на владение государственным языком: внешнее независимое оценивание для выпускников общего среднего образования и для тех, кто будет претендовать на должности в органы государственной власти. В перспективе, я думаю, что может быть и добровольный экзамен на уровень владения государственным языком", - сказал Креминь в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам омбудсмена, в таком случае, или местные власти, или центральная власть должна гарантировать соответствующие условия для повышения уровня языковых компетенций.

"Здесь нам как раз нужна Государственная программа содействия освоения государственным и курсы по бесплатному изучению государственного языка. То есть, если мы требуем что-то от людей, то сначала нужно создать для них условия", - добавил он.

Что касается, экзамена на уровень владение госязыком для претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, норма о котором вступит в силу 16 июля 2021 года, то Креминь отметил, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка делает все от нее зависящее для своевременного начала таких экзаменов.

"Действие сертификата на уровень владения языком установленного образца будет бессрочная, но если претендент с первого раза не сдаст экзамен, у него будет время подготовиться и пересдать. Кроме того, эти сертификаты будут иметь различные уровни сложности в зависимости от должности, на которую претендует соискатель. А это - категории А, В, С. Если мы говорим о ТОП-чиновниках уровня президента, премьер-министра, министров, генерального прокурора, то сдача сертификата на уровень владения является обязательной. Такие нормы закона", - добавил уполномоченный.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.


Полный текст интервью с языковым омбудсменом Креминем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

 

Теги: #экзамен #язык #креминь
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