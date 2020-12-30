Политика

11:11 30.12.2020

В Раду проходят 4 партии, еще три балансируют на грани – опрос КМИС

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В Раду проходят 4 партии, еще три балансируют на грани – опрос КМИС

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, то 5-процентный проходной барьер уверенно преодолели бы 4 политических силы, еще три балансируют на грани прохождения, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного КМИС.

Согласно опубликованному в среду на сайте КМИС пресс-релизу с результатами опроса, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "Оппозиционная платформа – За жизнь" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "Европейская солидарность" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%).

Балансируют на грани прохождения Радикальная партия Олега Ляшко (6,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,2%) и "Сила и честь" (4,4%).

Другие партии имеют низкую поддержку.

Согласно данным социологов, если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то 52,9% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,4% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения с 17 по 23 декабря 2020 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #кмис #опрос #рада
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