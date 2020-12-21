Еврокомиссия одобрила к применению вакцину Pfizer и BioNTech против COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, говорится в коммюнике ЕК.

"Сегодня Европейская комиссия предоставила условное разрешение на торговлю вакциной от COVID-19, разработанной BioNTech и Pfizer - первой вакциной, разрешенной для применения в ЕС", - говорится в документе.

В заявлении указано, что разрешение на применение препарата было принято на основе положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое провело всеобъемлющее исследование безопасности и эффективности препарата. Также решение было заверено государствами-членами ЕС, отмечается в коммюнике.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сегодняшнее решение Еврокомиссии "важным этапом в истории европейского успеха".

"Она (вакцина - ИФ) будет доступной во всех странах ЕС в одно и то же время, на одних и тех же условиях", - написала она в Twitter.

В понедельник EMA рекомендовало разрешить использование в ЕС вакцины от коронавируса COVID-19 разработки компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее она объявляла, что при положительном заключении EMA вакцинация в ЕС может начаться 27 декабря. 17 декабря было распространено ее заявление о том, что власти ЕС приступят к вакцинации населения от коронавируса 27-29 декабря.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Эффективность данного препарата по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

Компании сообщали, что вакцина должна храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию (плюс-минус 10 градусов). Для этого "компания разработала специальную тару для транспортировки с регулируемым температурным режимом, которая может поддерживать требуемые условия хранения вакцины в течение продолжительного времени". Поясняется, что такую температуру тара может поддерживать в течение 10 дней, "что позволит доставлять вакцину по всему миру". Отмечается, что "после размораживания флакон с вакциной можно хранить до пяти дней в охлажденных условиях - от двух до восьми градусов по Цельсию".