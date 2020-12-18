Европарламент экстренно соберется в конце декабря, если ЕС и Лондон достигнут соглашения об отношениях

Европейский парламент готов собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения.

Конференция председателей политических групп (фракций) Европарламента заявила об этом в четверг после встречи с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье, приняв к сведению, что на продолжающихся переговорах с Великобританией "предпринимаются усилия для избежания сценария без сделки".

Руководство Европарламента "подчеркивает свое желание избежать разрушительных последствий возможного выхода без сделки и отмечает в этом контексте отказ правительства Великобритании даже рассмотреть вопрос о продлении переходного периода".

Президиум ЕП "готов организовать внеочередное пленарное заседание Европейского парламента в конце декабря в случае достижения соглашения к полуночи в воскресенье, 20 декабря, чтобы обсудить результаты переговоров и рассмотреть вопрос о своем одобрении".

Лидеры Европарламента призывают Еврокомиссию как можно скорее направить им для изучения предварительный текст соглашения, если оно будет достигнуто, и напоминают, что "ратификация любого соглашения зависит от неукоснительного выполнения правительством Великобритании всех положений Соглашения о выходе (из ЕС), включая протокол по Ирландии и Северной Ирландии".

Они также напоминают об обещании, которое дала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в политическом заявлении перед вступлением в должность: "Моя Комиссия всегда будет предлагать временное применение торговых соглашений только после того, как Европейский парламент даст свое согласие".