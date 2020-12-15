Политика

13:14 15.12.2020

Рада продлила заседание до завершения рассмотрения госбюджета-2021

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Рада продлила заседание до завершения рассмотрения госбюджета-2021

Верховная Рада продлила пленарное заседание во вторник до завершения рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Бюджетный кодекс, о государственном бюджете на 2021 год, а также проекта постановления о смете парламента на следующий год.

Соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержали 242 народных депутата.

Продлить работу парламента до рассмотрения госбюджета предложил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по результатам совещания с руководителями парламентских фракций и групп.

"Прошло совещание с представителями депутатских фракций и групп, на котором было предложено сделать так, чтобы сегодня мы работали до того, как рассмотрим три ключевых вопроса: это Бюджетный кодекс, это бюджет и смета Верховной Рады Украины", - отметил спикер.

Теги: #госбюджет #рада #работа
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