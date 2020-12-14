"Батькивщина" предложила предусмотреть в гобюджете-2021 антиковидный фонд с четкими условиями использования

В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год должно быть предусмотрено создание антиковидного фонда с четко прописанными необходимыми условиями его использования, заявил замглавы партии "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Если в этом году не будут осуществлены выплаты врачам, медикам, младшему персоналу, учителям, то в следующем году у нас может не остаться ни врачей, ни младшего медицинского персонала. Те предложения, которые делают наши ближайшие соседи, фактически дают возможность этим специалистам со знанием языка выезжать на зарплаты, которые в десятки раз выше, чем то, что предлагается в этом бюджете", - заявил Соболев на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

В связи с этим фракция настаивает на создании антиковидного фонда с зафиксированными условиями использования.

"Это и бесплатное вакцинирование, это и поддержка учителей, врачей, младшего медицинского персонала. Это позволит по крайней мере в этом тяжелом году получать достойную зарплату людям, которые сегодня находятся на передовой", - заверил он.

Соболев призвал на этой неделе внимательно просмотреть все позиции бюджета и учесть все необходимые аспекты.