Политика

15:17 09.12.2020

Комитет Рады по организации госвласти отказался приглашать на заседание главу украинской делегации в ТКГ Кравчука

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Комитет Рады по организации госвласти отказался приглашать на заседание главу украинской делегации в ТКГ Кравчука

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения не поддержал инициативу первого заместителя председателя комитета Романа Лозинского (фракция "Голос") пригласить на заседание комитета первого президента Украины, главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Леонида Кравчука.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Лозинский предложил пригласить на заседание до конца года Кравчука, чтобы он проинформировал о действиях ТКГ и ее планах.

"Только что депутаты президентской партии вместе с представителями ОПЗЖ в комитете Верховной Рады по организации государственной власти в очередной раз провалили требование коллег вызвать для пояснений Леонида Кравчука… Профильные комитеты парламента по вопросам национальной безопасности, организации государственной власти остаются не информированными о действиях ТКГ от имени Украины - это абсолютный абсурд", - цитирует Лозинского сайт партии "Голос".

Народный депутат считает, что необходимо провести заседание профильного комитета, возможно и закрытое, при участии представителей президента, правительства, СНБО, СБУ, ЦИК, ТКГ и профильных комитетов парламента, которые должны согласовать совместные позиции и действия.

Теги: #комитет #кравчук #отказ
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