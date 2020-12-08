В Раде зарегистрирован законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции", восстанавливающий полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения в законодательство предполагают обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделяют его необходимыми полномочиями и правами. Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявления нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного Суда.

Законопроект предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.