Политика

13:12 06.12.2020

Задержания начались на акциях протеста в Беларуси, среди задержанных - журналисты

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Точечные задержания прошли в нескольких районах Минска, где проходят акции протеста.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Запад", в микрорайоне Каменная Горка задержали как минимум двух человек, около 20 протестующих там же разбежались при виде сотрудников силовых структур.

Кроме того, по информации очевидцев, несколько человек задержали на улице Столетова. Известно о задержаниях в микрорайонах Уручье и Лебяжьем.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.

Теги: #задержания #протесты #минск
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