Политика

17:43 30.11.2020

Байден выдвинул кандидатуру экс-главы ФРС Йеллен на пост министра финансов США

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Байден выдвинул кандидатуру экс-главы ФРС Йеллен на пост министра финансов США

Объявивший о победе на выборах президента США Джо Байден сообщил в понедельник о решении выдвинуть бывшую главу ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов, сообщается на сайте переходного комитета.

Комитет опубликовал таблицу с планируемыми назначениями, связанными с экономикой и финансами. "Джанет Йеллен - глава Минфина", - обозначено в ней.

Йеллен занимала должность главы ФРС с 2014 по 2018 годы, став первой женщиной, назначенной на этот пост. Если теперь она возглавит американское министерство финансов, то станет первой женщиной и на этой должности.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Теги: #сша #фрс #байден
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