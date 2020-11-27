Раде предложат восстановить уголовную ответственность за недостоверное декларирование, повысив порог ответственности - Монастырский

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса приняла решение о необходимости возобновления уголовной ответственности за указание недостоверных данных в декларации. При этом меру ответственности должен определять парламент, сообщил руководитель рабочей группы, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа") во время брифинга в пятницу.

"Относительно возобновления ответственности за недекларирование или ложь в декларациях. Мы стартовали с позиции, когда Конституционный суд определял, что ложь в декларации не является общественно опасной, чтобы быть в Уголовном кодексе как преступление, и должна быть другая, но некриминальная ответственность. Основные дебаты были вокруг того, должна здесь быть административная ответственность или, все же, уголовная. Компромиссом стало то, что, по мнению рабочей группы, только парламент, согласно Конструкции, может определять, что является преступлением, а что - нет, а что - другим видом правонарушения. И только Верховная Рада устанавливает меру ответственности и наказания за конкретный вид преступления. Именно поэтому мы пришли к выводу: за ложь в декларации и за неподачу декларации должна быть уголовная ответственность", - объяснил Монастырский.

По мнению рабочей группы, уровень, с которого должна наступать уголовная ответственность в случае недостоверного декларирования, должен быть повышен с 250 прожиточных минимумов (приблизительно 500 тыс. грн) до 500 прожиточных минимумов (около 1 млн грн).

"До этой суммы остается ответственность, но административная. Это первая согласованная позиция, принятая всеми", - уточнил политик.

Кроме того, рабочая группа выделила статью о неподаче декларации и определила, что это может быть уголовным проступком, но не преступлением.

"Таким образом, мы в этом плане действительно выполняем позиции, мотивации Конституционного суда, но все-таки за Верховной Радой оставляем установление уголовной ответственности за эти правонарушения", - сказал Монастырский.

Он уточнил, что в группе велась продолжительная дискуссия относительно использования лишения свободы как меры наказания за уголовные правонарушения, связанные с недостоверным декларированием. По итогам обсуждения на рассмотрение Верховной Рады будет внесено предложение, которое предусматривает ответственность в виде штрафов, общественных работ и запрета на занятие определенных должностей, без лишения свободы, сообщил Монастырский.

"Мы понимаем, что главная цель привлечения к ответственности в данном случае - это то, что человек лишается должности, на которой он солгал в декларации или почему-то не подал (декларацию – ИФ)", - добавил он.