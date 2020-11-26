Политика

18:50 26.11.2020

Партиям "Слуга народа" и "За будущее" не хватило голосов, чтобы их представитель возглавил Киевскую обладминистрацию, следующее голосование – в пятницу

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Партиям "Слуга народа" и "За будущее" не хватило голосов, чтобы их представитель возглавил Киевскую обладминистрацию, следующее голосование – в пятницу

Представители партии "Слуга народа" Александр Скляров и партии "За будущее" Ярослав Москаленко не смогли набрать необходимого минимума поддержки в 43 голосов в ходе голосования за кандидата на пост председателя Киевского областного совета.

Как сообщается в заявлении партии "Слуга народа", опубликованном в Телеграм-канале в четверг, голосование прошло 25 ноября, а повторное запланировано на пятницу, 27 ноября. "Ни одному из кандидатов не хватило необходимого минимума поддержки - 43 голосов. В пятницу планируется повторное голосование по председателю Киевского облсовета", - сообщили в партии.

В "Слуге народа" заявили о попытках прибегать к скупке голосов депутатов облсовета в ходе голосования. "Мы возмущены информацией о возможных попытках подкупа голосов депутатов Киевского областного совета кандидатом на должность ее руководителя Ярославом Москаленко. Для нас политическая коррупция является абсолютно неприемлемой. Призываем все политсилы, включая "Слуг народа", не прибегать к нечестным методам борьбы", - заявил руководитель партии Александр Корниенко.

Скляров в настоящее время является первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации

Источник: https://t.me/SlugaNarodu_Official

Теги: #киевоблсовет #председатель
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