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08:02 17.12.2021

Председатель парламента Эстонии заразился коронавирусом

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Председатель парламента Эстонии заразился коронавирусом

Председатель парламента Эстонии и лидер правящей партии Центра Юри Ратас сообщил в четверг, что заразился коронавирусом.

В прошлую пятницу он рассказал, что тест одного из членов его семьи оказался положительным, и что с субботы он уходит на самоизоляцию.

На этой неделе он каждый день делал экспресс-тесты, которые были отрицательными. Сегодня утром Ратас сдал положительный экспресс-тест, а затем и положительный ПЦР-тест, сообщила газета Postimees.

Как сказал Ратас Postimees, сейчас у него нет никаких симптомов, кроме насморка.

"На сегодняшний день я работаю в домашнем офисе. Чувствую себя хорошо, но за своим здоровьем внимательно слежу. Берегите себя!" - сказал Ратас.

Первую дозу вакцины Pfizer председатель парламента получил в мае. В четверг на прошлой неделе он сделал прививку бустерной дозой.

Теги: #коронавирус #эстония #парламент #председатель
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