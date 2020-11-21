Политика

13:49 21.11.2020

Правительство Нидерландов усиливает безопасность работы в интернете после инцидента с журналистом

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Правительство Нидерландов усиливает безопасность работы в интернете после инцидента с журналистом

Премьер Нидерландов Марк Рютте попросил своих министров внимательнее отнестись к защите от кибератак после инцидента, произошедшего на этой неделе в ЕС, пишет в субботу газета "Фигаро".

В минувшую пятницу нидерландский журналист сумел подключиться к закрытой видеоконференции министров обороны стран ЕС. Он рассмотрел на фотографии в твиттере главы оборонного ведомства Нидерландов Анк Бейлевелд пять из шести цифр кода доступа к конференции. Последнюю цифру журналист подобрал самостоятельно.

По информации СМИ Нидерландов, журналист подключился к видеоконференции и начал приветственно махать рукой в камеру. На вопрос главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, осознает ли он, что подключился к закрытой встрече, нидерландец ответил: "Да, да, мне очень жаль. Я - журналист из Нидерландов".

В итоге его попросили немедленно отключиться, и журналист сделал это. Встречу министров обороны пришлось перенести из соображений кибербезопасности.

"Министры должны еще раз постараться осознать, насколько аккуратными нужно быть в твиттере", - прокомментировал инцидент Рютте.

Теги: #ес #нидерланды #кибербезопасность
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