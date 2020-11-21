Политика

10:44 21.11.2020

Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа

2 мин читать
Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам по случаю Дня достоинства и свободы.

"Особый день, который связан с началом двух революций. И они, и студенческая Революция на граните, тридцатилетие которой отмечалось 2 октября, доказывают одну истину: в решающие времена истории главное и определяющее слово всегда будет не за политиками, а за украинским народом", - говорится в обращении, текст которого распространила пресс-служба президента.

Зеленский подчеркнул, что достижением революций стала новое сознание и граждан, и власти.

"Каждый гражданин знает: фраза "От меня ничего не зависит" - это миф. Вместе мы можем все. А у каждой власти в Украине будет минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа. Потому что мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость - даже ценой собственной жизни", - отмечается в обращении.

Зеленский также убежден, что уроком для украинцев может стать такой вывод: "Для людей революция – путь к желаемым изменениям. Для политиков – путь к желаемым креслам".

"Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью", - подчеркнуто в обращении.

Теги: #зеленский #день_достоинства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 21.11.2020
Полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве

Полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве

10:56 21.11.2020
10 победителей флешмоба Ukraine NOW смогут встретиться с президентом Украины на День независимости

10 победителей флешмоба Ukraine NOW смогут встретиться с президентом Украины на День независимости

08:42 21.11.2020
Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

18:28 20.11.2020
Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

17:30 20.11.2020
Зеленский просит главу Венецианской комиссии об экспертной помощи в решении кризиса, вызванного решением КС по антикоррупционной реформе

Зеленский просит главу Венецианской комиссии об экспертной помощи в решении кризиса, вызванного решением КС по антикоррупционной реформе

12:56 20.11.2020
Зеленский должен взять под личный контроль расследования преступлений против Майдана - мнение

Зеленский должен взять под личный контроль расследования преступлений против Майдана - мнение

18:36 19.11.2020
Зеленский подписал закон о согласовании терминологии законодательства об уголовных правонарушениях, совершенных из корыстных побуждений

Зеленский подписал закон о согласовании терминологии законодательства об уголовных правонарушениях, совершенных из корыстных побуждений

15:52 19.11.2020
Зеленский на встрече с послами G7: Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности

Зеленский на встрече с послами G7: Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности

09:59 19.11.2020
Зеленский видит креативную экономику как приоритет стратегического развития Украины

Зеленский видит креативную экономику как приоритет стратегического развития Украины

22:18 18.11.2020
Зеленский: санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех, в том числе владельца клуба "5 элемент"

Зеленский: санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех, в том числе владельца клуба "5 элемент"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

В "Евросолидарности" заявляют о готовящихся провокациях против Порошенко

Зеленский просит главу Венецианской комиссии об экспертной помощи в решении кризиса, вызванного решением КС по антикоррупционной реформе

ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в иске о выплате пенсий в ОРДЛО

В Офисе президента считают, что если для удержания курса Украины на прозрачность и демократию нужен свой "список Магнитского", то его нужно создать

ПОСЛЕДНЕЕ

В Грузии проходит второй тур парламентских выборов

Милованов сообщил, что работает внештатным советником руководителя Офиса президента

Избрание депутатов от "Слуги народа" секретарями горсоветов может быть выгодно мэрам - замглавы Офиса президента

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

Замглавы Офиса президента предлагает возобновить работу Рады регионов с привлечением мэров городов

В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

В "Евросолидарности" заявляют о готовящихся провокациях против Порошенко

Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

Нардеп Юрчишин готов обратиться в Офис генпрокурора и ГБР о заведомо ложном сообщении Кузьмина о преступлении во время Революции Достоинства

Избранная президентом Молдовы Санду не признала долги за поставки российского газа в Приднестровье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА