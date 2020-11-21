Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам по случаю Дня достоинства и свободы.

"Особый день, который связан с началом двух революций. И они, и студенческая Революция на граните, тридцатилетие которой отмечалось 2 октября, доказывают одну истину: в решающие времена истории главное и определяющее слово всегда будет не за политиками, а за украинским народом", - говорится в обращении, текст которого распространила пресс-служба президента.

Зеленский подчеркнул, что достижением революций стала новое сознание и граждан, и власти.

"Каждый гражданин знает: фраза "От меня ничего не зависит" - это миф. Вместе мы можем все. А у каждой власти в Украине будет минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа. Потому что мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость - даже ценой собственной жизни", - отмечается в обращении.

Зеленский также убежден, что уроком для украинцев может стать такой вывод: "Для людей революция – путь к желаемым изменениям. Для политиков – путь к желаемым креслам".

"Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью", - подчеркнуто в обращении.