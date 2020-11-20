Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с Крымом - Минреинтегации

Вопрос возвращения временно оккупированных территорий – АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей рассматривается исключительно как единое целое, заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего Министерства. Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском. Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - отметил Яременко во время презентации аналитического доклада "Новая политика деоккупации: указатели и предостережения", передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Минреинтеграции постоянно подчеркивает необходимость проведения безопасной реинтеграции, что означает решение вопросов безопасности как первого шага к дальнейшему урегулированию конфликта.