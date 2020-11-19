СМИ США необъективно освещают споры вокруг выборов - адвокат Трампа

Американские СМИ оказались неспособны объективно передавать информацию о спорах вокруг голосования на президентских выборах, заявил в четверг личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

"Мы пытаемся обойти этот железный занавес цензуры", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Обращаясь к журналистам, он сказал, что "вы должны делать вашу работу и информировать американский народ, вне зависимости от того, нравится вам поступающая информация или нет".

"В итоге нам здесь приходится делать вашу работу за вас, потому что вы не справляетесь", - добавил Джулиани.

Как сообщалось, на пресс-конференции юристы штаба Трампа сообщили о своих планах доказать, что в ряде штатов предпринимались хорошо спланированные и скоординированные попытки изменить результаты голосования в пользу соперника действующего президента США Джо Байдена.

Джулиани подчеркнул, что вся команда юристов работает, исходя из поступившей им реальной информации. "Никто здесь не дает волю фантазии", - заверил он.

По словам адвоката Трампа, этими делами занимается команда очень опытных юристов. "Я и сам способен буквально чувствую в воздухе запах преступлений", - добавил он.

Юристы на пресс-конференции пояснили, что будут стремиться добиться рассмотрения собираемых ими данных в суде. Они уверены, что могут выиграть такое дело. При этом участники пресс-конференции пояснили, что особенность нынешней ситуации в том, что им нужно добиться результата за короткий промежуток времени.

Ранее в ноябре Байден, основываясь на предварительных результатах голосования, опубликованных СМИ, объявил себя победителем выборов. Трамп поражение не признал, так как считает, что демократы сфальсифицировали результаты выборов.