Политика

16:33 19.11.2020

Посол Дании: шаги по возобновлению антикоррупционной структуры определят будущее Украины

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Посол Дании: шаги по возобновлению антикоррупционной структуры определят будущее Украины

Украине следует вернуть полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), возобновить уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и доходов чиновниклов, обеспечить независимость работы Высшего антикоррупционного суда, подчеркивает посол королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

"Ваш процесс реформ является процессом реформ для всех европейцев... Я вижу, что антикоррупционные институты сейчас сталкиваются с очень серьезными трудностями и подвергаются давлению. Частные интересы начинают играть важную роль, идут попытки вернуть достижения...этого нельзя допустить", - сказал посол в четверг ходе онлайн-форума "Диалоги о реформах".

По его словам, решение Конституционного суда Украины (КС) по антикоррупционному законодательству "имеет важное значение".

"Считаю, что сегодня в Украине поворотный момент.... Шаги, которые будут сделаны в ближайшие дни и недели, определят будущее реформы в Украине и всей Украины", - подчеркнул посол.

Говоря о том, что Украине следует сделать для урегулирования ситуации, он отметил: "необходимо возобновить как можно быстрее систему электронных деклараций, полномочия НАПК, вернуть уголовную ответственность за недостоверно заполненные декларации, также надо обеспечить правовой статус НАБУ, и это решение должно быть принято до 16 декабря, что обеспечит независимость НАБУ".

Кроме того, по словам посла, Украине следует избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и "обеспечить независимость и функционирование Высшего антикоррупционного суда". "Это позволит обеспечить независимость структур и невмешательство в их работу"- подытожил посол.

Теги: #коррупция #дания
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