Политика

21:04 02.11.2020

Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" поддержать законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС

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Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" поддержать законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" призвал депутатов поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что если не восстановить доверие общества к КС, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим в Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров. При этом он уверен, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей КС.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона будет абсурдным и не будет иметь силы.

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда", - отметил Зеленский.

Также президент призвал народных депутатов из фракции "Слуга народа" быть ответственными во время голосования за проект государственного бюджета на 2021 год. Зеленский отметил, что госбюджет должен быть принят вовремя.

Теги: #законопроект #зеленский #кс
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