Этот состав КС формировался при участии Порошенко и еще при нем отменял уголовную ответственность за незаконное обогащение - Арахамия

Нынешний состав Конституционного суда Украины формировался при участии пятого президента Украины Петра Порошенко и еще при его каденции отменял уголовную ответственность за незаконное обогащение, отмечает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Сегодня судьи КС - это судьи самого Порошенко. Именно так. Он каждого отдельно отбирал и рекомендовал на должности. Это первое", - написал он в своей колонке на "Украинской правде" в субботу.

Арахамия также заявил, что Порошенко в свое время "пользовался судами и судьями". "Все забыли, как по желанию тогдашней Банковой выбрасывали с территории государства Михаила Саакашвили, как пытались лишить работы Савика Шустера, как давили на мэра Львова Андрея Садового, организовав искусственный "мусорный кризис"? Для этого Порошенко очень активно манипулировал судами", - отметил он.

Арахамия указал, что даже создав формально все антикоррупционные институты, именно команда Порошенко раньше не давала им работать.

"Ни НАБУ, ни САП, ни, тем более, НАПК не имели доведенной до финала организационной и регламентной конструкции", - пояснил он и подчеркнул, что все эти органы заработали в полную силу только в последние месяцы, при президенте Зеленском.

Арахамия также напомнил, что в конце каденции Порошенко была "прямо отменена уголовная ответственность за незаконное обогащение".

"Это сделал тот самый Конституционный суд почти в том же составе, который сейчас вообще демонтирует нам антикоррупционную инфраструктуру. Если Порошенко обвиняет Банковую в давлении теперь, то могло ли выйти решение о незаконном обогащении без ведома тогдашней Банковой?", - указал он.