ЕК требует от Таллина привести правовые нормы по борьбе с расизмом и ксенофобией в соответствие с законами ЕС

Европейская комиссия направила в пятницу Эстонии уведомление о несоответствии ее национального законодательства правилам ЕС по борьбе при помощи уголовного права с разжиганием ненависти, расизмом и ксенофобией.

"Эстония не ввела в законодательство положения о криминализации особых форм разжигания ненависти, а именно публичного оправдания международных преступлений и оправдания холокоста, отрицания или признания малозначимым поведения, целью которого является разжигание насилия или ненависти", - говорится в сообщении для прессы представительства Еврокомиссии в Эстонии.

"Эстония не криминализировала публичные призывы к насилию или разжигание ненависти, направленные на отдельные группы, и не предусмотрела адекватные наказания за такие действия. Кроме того, уголовное законодательство Эстонии не учитывает расистские и ксенофобные мотивы как отягчающие обстоятельства", - отмечается в уведомлении.

В нем подчеркивается, что "Эстония должна полностью перенять правовые нормы ЕС, криминализирующие публичные призывы к ненависти и преступления на почве ненависти".

Аналогичное уведомление Еврокомиссия направила и Румынии. Государствам дано два месяца для ответа.