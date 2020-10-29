Рада 5 ноября может рассмотреть госбюджет-2021 в 1-м чтении - нардеп

Верховная Рада 5 ноября может рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2021 год, сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"Голосовать сам бюджет 2021 в первом чтении будут в пленарный четверг (5 ноября)", - написал он в Телеграм-канале в четверг.

"По моей информации, заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник (2 ноября). Пока все эти дни премьер (Денис Шмыгаль - ИФ) лично проводит консультации с депутатами большинства по их правкам в бюджет", - написал нардеп.

В то же время парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики назначил на 30 октября рассмотрение законопроекта с поправками в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета".

"Рассмотрение налоговой части (№4101-д) под бюджет-2021 поставлено на нашем Комитете уже на завтра (30 октября)", - указал Железняк.