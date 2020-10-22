Политика

15:26 22.10.2020

Порошенко убежден, что парад в честь 30-летия Независимости Украины состоится в любом случае

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Порошенко убежден, что парад в честь 30-летия Независимости Украины состоится в любом случае

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден назначить проведение военного парада на 30 годовщину Независимости Украины, потому что оппозиция, ветераны и волонтеры все равно бы его провели, с президентом или без, заявил пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Вспомните: еще в 2019 году во время празднования Дня Независимости Зеленский сказал, что никогда не будет военного парада. В этом году мы провели парад - а он снова боролся против парада. Для чего он это делал? Потому что он боится армии, боится ветеранов. Не чувствует, оно не его. У него – видосики", - заявил Порошенко во время поездки в Запорожье, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"И только после того, как мы на День защитника Украины четко сказали: мы советуем вам провести парад, иначе мы его проведем без вас - он сломался и на сегодняшний день объявил "хорошо, в следующем году парад будет", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что по каждой инициативе оппозиция будет действовать именно так.

"Для того, чтобы обеспечить то, что нужно стране: защита армии, защита врача, защита граждан. Защита местного самоуправления", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #парад #порошенко
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