Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что инициированный действующий президентом страны Владимиром Зеленским на 25 октября, в день голосования на местных выборах, всеукраинский опрос является нарушением Конституции Украины и мошенничеством.

"Проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины, европейских и международных избирательных стандартов. Это шулерство", - сказал Порошенко в пятницу в Ровно, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Он отметил, что политические силы, которые подрывают в парламенте европейское будущее Украины – "это партия Зеленского, пророссийская пятая колонна ОПЗЖ и политический проект "За майбутне", созданный в интересах олигарха Коломойского"

"Среди тех политических сил, которые своим голосованием вредили безвизу и подрывали европейский курс Украины, была партия с таким красивым названием "За майбутне". Она не жалеет денег на рекламу. За чье будущее она борется? За будущее Коломойского. На чьих телеканалах? На каналах Коломойского. За чьи деньги они сейчас заклеили всю страну? Нет, не за деньги Коломойского - за деньги вкладчиков "Приватбанка", за деньги с "Укрнафты". За те более пять миллиардов долларов, которые он вывел из банка, а государство должно компенсировать людям за счет средств налогоплательщиков. Мы поставили конец этому насосу, который скачивал из Украины деньги. И сейчас по всему миру возбуждены уголовные дела, и суды. Его разыскивают за мошенничество и отмывание денег. И только в Украине ему простили все. Только в Украине он возбудил дело в суде по возврату ему ПриватБанка. Это делается под защитой и прикрытием Зеленского", - отмечает Порошенко.

Он также отметил, что "инициатива" Зеленского относительно пожизненного заключения коррупционерам прежде всего должна касаться "его партнера-олигарха".

"Нас очень беспокоит антизападная и антиевропейская риторика "За майбутне". Представьте, что вчера формальный лидер этой "будущности" Палица, младший партнер Коломойского, договорился до того, что мол и безвиз Украине не нужен. И Запад, мол, высасывает Украину. Такая риторика заимствована у российской пропаганды против Украины. Нас хотят лишить западной поддержки", - предостерегает лидер" Европейской солидарности".

Он также напомнил о скандальном интервью Коломойского газете "Ньюс-Йорк Таймс", в котором олигарх заявил, что Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ и ЕС и взять деньги у президента РФ Владимира Путина, а пролитая на войне кровь, по его мнению, "забудется".

"Мы должны все сделать для того, чтобы не дать им это забыть, для чего шесть лет Украина проливала кровь. Вы хотите доверить свое будущее и будущее ваших детей тем политикам, которые душу и тело положили в карман Коломойского? ", - отмечает Порошенко.

Он также отметил, что Зеленскому не помогут сомнительные манипулятивные опросы, которые противоречат законодательству.

"В Офисе президента кто-то сказал, что этот опрос вроде и есть демократия. Это - неправда и манипуляция. Подобно тому, как шапито с артистами недоучками - не высоким искусством, опрос от Зеленского не является демократия. Это - предложение "95 квартала" доверчивым избирателям еще раз сыграть в наперстки. Следите за руками! ", - предостерегает политик.

"Пришло время, когда власть должна не задавать вопросы, а нести ответственность. Не спрашивать, а отвечать - и о расходах по короновирусному фонду, и о другом сделанном за полтора года. И за сделано - так же", - подчеркнул Порошенко.