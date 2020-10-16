Политика

16:07 16.10.2020

Порошенко: залог успешной борьбы с эпидемией коронавируса – компетентные власти на местах

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Порошенко: залог успешной борьбы с эпидемией коронавируса – компетентные власти на местах

Для успешной борьбы с эпидемией коронавируса в Украине необходимы компетентные власти на местах, считает пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко.

Во время поездки в Ровенскую область Порошенко подчеркнул, что главный пункт антивирусного плана - это с соблюдением всех карантинных требований прийти на выборы 25 октября и проголосовать за профессиональных, ответственных кандидатов, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"25 октября просьба обязательно одеть маску и прийти на местные выборы, и с соблюдением социальной дистанции - проголосовать за профессиональную команду в каждой области, городе, ОТГ и районе", - отметил Порошенко.

"Важно, чтобы местное самоуправление было предохранителем против некомпетентности, дилетантства "зеленой" власти. Местные выборы должны стать мощным, словно корабельный ревун, сигналом, который даст понять слугам, что "триумфальное шествие зеленой власти" завершилось. Зелень падает осенью", - добавил он.

Нардеп отметил, что семь месяцев с начала эпидемии были потрачены, и сейчас Украины входит в десятку государств с худшей динамикой распространения болезни в мире.

"Когда больных на всю страну были еще единицы, и власть верила, что кризис обойдет Украину стороной, Зеленский торжественно объявил себя председателем Координационного совета по противодействию эпидемии. В мае - хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавируса. Допредседательствовался. Результат "чемпиона" каждый из вас может оценить сам. Украина - в десятке антилидеров в мире с самыми высокими темпами распространения болезни. В войне с коронавирусом Верховный Главнокомандующий капитулировал. Ситуация вышла из-под контроля властей", - констатировал Порошенко.

"Семь месяцев времени, - в погоне за лайками - упущено на видосики. Когда-то Кашпировский по телевизору лечил энурез. Чумак воду заряжал. А Зеленский видосиками лечит ковид", - сказал он.

Он отметил, что государство, по данным Счетной палаты, не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких.

"В больницах мало лекарств, нет тестов, пульсоксиметров. Пациенты как минимум 80% расходов оплачивают из собственного кармана. Многие города на пороге острого дефицита койкомест. Сегодня в Киеве объявили в двух больницах, что они переполнены. Лечь в больницу практически невозможно. Только в коридор. И днями ждать, пока до нового больного дойдут руки, потому что врачей тоже не хватает. Тысячи врачей уволились или выехали за границу. Острый дефицит медицинского кислорода. И сейчас Roshen и фонд Порошенко вышли на американских производителей. Покупают за собственные средства кислородные концентраторы. Но самая партия может быть только в декабре", - рассказал Порошенко.

Порошенко отметил, что с начала пандемии больницы по всей Украине уже получили в качестве благотворительной помощи 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, 157 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. противовирусных очков, десятки тысяч тестов. Сейчас одно из украинских предприятий благодаря льготному кредиту Международного инвестиционного банка под минимальные проценты начало производить высококачественные медицинские костюмы, и первую партию в 27 тыс. заказала компания Roshen.

"Как единая государственная оппозиционная сила, мы действуем по принципу "критикуя – предлагай". На прошлой неделе "Европейская солидарность" опубликовала уточненный план из семи пунктов противодействию пандемии - с профессиональными советами и требованиями к власти, как центральной, так и местной", - напомнил нардеп.

Теги: #коронавирус #порошенко
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