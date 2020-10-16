Политика

15:21 16.10.2020

Почти половина жителей Кропивницкого готовы отдать голос за действующего мэра – опрос "Рейтинга"

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Почти половина жителей Кропивницкого готовы отдать голос за действующего мэра – опрос "Рейтинга"

Около половины населения Кропивницкого готовы проголосовать на городских выборах за действующего мэра Андрея Райковича, высокий рейтинг на выборах в городской совет и у партии "Пропозиция", выдвиженцем которой является Райкович, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным в пятницу данным, среди кандидатов в мэры Кропивницкого лидером является Райкович (партия "Пропозиция"): 49,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 24,9% готовы поддержать Артема Стрижакова (партия "Перспектива города"), 8% - Анатолия Ларина ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), 6,9% - Ольгу Ковалеву-Алокили ("Слуга народа"), 4,4% - Александра Цертия (ВО "Батькивщина"). Рейтинги других кандидатов - менее 3%. Не определились, за кого голосовать, около 12% опрошенных.

Моделирование второго тура выборов мэра показало, что при условии выхода Райковича и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре со Стрижаковым с результатом 56% против 33%, в паре с Лариным - 65% против 18%, в паре с Ковалевой-Алокили - 66% против 17%.

По данным опроса, 67% ответили, что обязательно примут участие в местных выборах, еще 22% - колеблются, участвовать ли, 10% - маловероятно, что будут голосовать.

В рейтинге в городской совет Кропивницкого лидирует партия "Пропозиция" с поддержкой тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Дальше - партия "Перспектива города", которую готовы поддержать 18,8%, "Слуга народа" - с показателем 11,4%, ОПЗЖ - 9,7%, "Европейская солидарность" - 8,4%, "Батькивщина" - 7%, "За майбутнє" - 4,4%, "Родной город" - 4,3%. Рейтинг других партий - меньше 3%. Не определились - около 11%.

Опрос проводился 3-10 октября среди жителей Кропивницкого в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1103 респондента. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,0%.

Теги: #кропивницкий #опрос #рейтинг
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