Политика

15:34 13.10.2020

"Голос" предлагает передать президентские резиденции под госпитали для больных COVID-19

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"Голос" предлагает передать президентские резиденции под госпитали для больных COVID-19

Партия "Голос" требует от президента Украины Владимира Зеленского передать все резиденции и санатории Государственного управления дел (ГУД) во временное управление системы здравоохранения, чтобы развернуть на их территории резервные госпитале для тяжело больных COVID-19.

"В распоряжении президента, несмотря на предвыборные обещания, все еще находятся две государственные резиденции. ГУД продолжает управлять более 40 предприятиями, учреждениями и организациями, среди которых санатории и базы отдыха. Призываем президента и его окружение на время пандемии отказаться от избыточной роскоши и отдать во временное управление системы здравоохранения все помещения, в которых можно организовать госпитали", - говорится в заявлении "Голоса", переданном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службой фракции во вторник.

В заявлении отмечается, что партийные ячейки "Голоса" по всей стране сообщают об отсутствии свободных коек в инфекционных отделениях больниц для новых больных COVID-19.

Теги: #коронавирус #зеленский #голос
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