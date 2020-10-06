Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года.

"Что касается свободного авиационного пространства, то скажу вам честно, меня заверили сегодня коллеги, что в начале следующего года мы, наконец, это сделаем", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.