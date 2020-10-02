Политика

15:04 02.10.2020

Список партии Саакашвили на выборах в Грузии возглавит Кикабидзе

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Список партии Саакашвили на выборах в Грузии возглавит Кикабидзе

Артист и певец Вахтанг Кикабидзе возглавил предвыборный список партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили на парламентских выборах в Грузии. Об этом сообщила одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава.

Она назвала музыканта символом патриотизма и неподкупности.

Кикабидзе раньше политикой не занимался. Центризбирком Грузии завершил регистрацию участников выборов. ЕНД представила свой партийный список за три минуты до истечения срока подачи этих документов. Всего заявки на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.

Партия ЕНД сейчас находится в оппозиции. Саакашвили является ее учредителем и неформальным лидером.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. ЕНД собиралась в случае победы выдвинуть Саакашвили в премьер-министры. 

Теги: #грузия #саакашвили
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