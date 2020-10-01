Вступление в ЕС и НАТО поддерживают 57,6% и 52,5% украинцев - Социс

Более половины опрошенных украинцев готовы проголосовать на референдуме за членство Украины в НАТО и Европейском Союзе, свидетельствуют данные проведенного центром "Социс" в сентябре исследования.

Если бы в ближайшее время проводился референдум по вопросу вступления Украины в евроатлантические структуры, то вступление в ЕС поддержали бы 57,6% респондентов, 27% проголосовали бы против, 5,3% не участвовали бы в плебисците, а каждый десятый (10,2%) отказался отвечать.

Вступление в НАТО соответственно поддержали бы 52,5% опрошенных, 30,5% проголосовали бы против, 5,4% не участвовали бы в плебисците, а 11,7% отказались отвечать.

Телефонный опрос проводился 18 - 28 сентября 2020г. по всей территории Украины, (во всех областях и в т.ч. Киеве), кроме АР Крым и временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.