Политика

11:28 01.10.2020

Вступление в ЕС и НАТО поддерживают 57,6% и 52,5% украинцев - Социс

1 мин читать
Вступление в ЕС и НАТО поддерживают 57,6% и 52,5% украинцев - Социс

 Более половины опрошенных украинцев готовы проголосовать на референдуме за членство Украины в НАТО и Европейском Союзе, свидетельствуют данные проведенного центром "Социс" в сентябре исследования.

Если бы в ближайшее время проводился референдум по вопросу вступления Украины в евроатлантические структуры, то вступление в ЕС поддержали бы 57,6% респондентов, 27% проголосовали бы против, 5,3% не участвовали бы в плебисците, а каждый десятый (10,2%) отказался отвечать.

Вступление в НАТО соответственно поддержали бы 52,5% опрошенных, 30,5% проголосовали бы против, 5,4% не участвовали бы в плебисците, а 11,7% отказались отвечать.

Телефонный опрос проводился 18 - 28 сентября 2020г. по всей территории Украины, (во всех областях и в т.ч. Киеве), кроме АР Крым и временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.

Теги: #социс #ес #опрос #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 01.10.2020
Более половины украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны - опрос

Более половины украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны - опрос

11:01 01.10.2020
Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

10:46 01.10.2020
У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9%

У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9%

10:41 01.10.2020
В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Социс"

В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Социс"

10:38 01.10.2020
У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9% - соцопрос "Социс"

У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9% - соцопрос "Социс"

10:35 01.10.2020
Треть украинцев возлагают на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

Треть украинцев возлагают на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

20:26 30.09.2020
В ЕС раскритиковали правовые системы в Венгрии и Польше - доклад

В ЕС раскритиковали правовые системы в Венгрии и Польше - доклад

18:36 30.09.2020
В ЕС ждут уточнений от ОЗХО, чтобы решать вопрос о санкциях в связи с инцидентом с Навальным - источник

В ЕС ждут уточнений от ОЗХО, чтобы решать вопрос о санкциях в связи с инцидентом с Навальным - источник

14:32 30.09.2020
Кабмин Украины утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро

Кабмин Украины утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро

13:55 30.09.2020
Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский выступает за восстановление полноценного политического диалога между Украиной и Китаем, и ожидает обмена визитами с Си Цзиньпином

Ермак: некоторые члены команды президента допускают ошибки и могут вступать в конфликт с позицией государства, что требует выводов, и это нормальный рабочий процесс

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский выступает за восстановление полноценного политического диалога между Украиной и Китаем, и ожидает обмена визитами с Си Цзиньпином

Трамп призвал голосовать на избирательных участках, а не по почте из-за уже имеющихся проблем

Ермак: некоторые члены команды президента допускают ошибки и могут вступать в конфликт с позицией государства, что требует выводов, и это нормальный рабочий процесс

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

На пост мэра Одессы зарегистрирован кандидатом 30-летний тезка Саакашвили

Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

ОАСК отказал в удовлетворении иска "Демократической сокиры" по поводу нерегистрации на выборах в Киевсовет

Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ

Только 16,6% украинцев поддерживают решение властей об укрупнении районов, 21% ничего о нем не знают - соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА